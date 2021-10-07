У Карпатах знову прогнозують мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Наступного тижня в Україну повернеться дощова погода, у Карпатах - мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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З понеділка, 11 жовтня, за прогнозом синоптиків, уночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях дощ, на решті території без опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу (на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла), вдень 9-15° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 11-16°.
12 жовтня вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім східньої частини, дощі; температура вночі 1-7° тепла, на півдні країни до 9°, вдень 9-15°, на півдні та сході країни до 18°.
"У Карпатах дощ (вночі з мокрим снігом); температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - повідомили синоптики.
До слова, у Карпатах цієї осені вже випадав сніг - у вересні.
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Синоптики кажуть, суха погода утримається до кінця тижня, уночі - мороз.
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