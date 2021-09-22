У Карпатах випав сніг і тримається мороз

Деталі

На горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - хмарно, видимість обмежена. Тут зранку падає сніг.

Температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.

Вітер північно-західний 3-4 м/с.

Доповнення

Сьогодні, 22 вересня, в Україні дощитиме майже повсюдно, у Карпатах - нічні морози, вдень по країні прохолодно - до 15 градусів тепла.