У Карпатах випав сніг і тримається мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вершину Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах засипає снігом, тримається мороз. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Деталі
На горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - хмарно, видимість обмежена. Тут зранку падає сніг.
Температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.
Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Доповнення
Сьогодні, 22 вересня, в Україні дощитиме майже повсюдно, у Карпатах - нічні морози, вдень по країні прохолодно - до 15 градусів тепла.