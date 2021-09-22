В Карпатах выпал снег и держится мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вершину Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах засыпает снегом, держится мороз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Детали
На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - облачно, видимость ограничена. Здесь утром идет снег.
Температура воздуха понизилась до 4 градусов мороза.
Ветер северо-западный, 3-4 м/с.
Дополнение
Сегодня, 22 сентября, в Украине дожди почти повсеместно, в Карпатах - ночные морозы, днем по стране прохладно - до 15 градусов тепла.