В Карпатах снова прогнозируют мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На следующей неделе в Украину вернется дождливая погода, в Карпатах - мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
С понедельника, 11 октября, по прогнозу синоптиков, ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза (на Закарпатье и Прикарпатье 1-6° тепла), днем 9-15° тепла; в южной части ночью 1-7° тепла, днем 11-16°.
12 октября ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме восточной части, дожди; температура ночью 1-7° тепла, на юге страны до 9°, днем 9-15°, на юге и востоке страны до 18°.
"В Карпатах дождь (ночью с мокрым снегом), температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - сообщили синоптики.
К слову, в Карпатах этой осенью уже выпадал снег - в сентябре.
Добавим
Синоптики говорят, сухая погода сохранится до конца недели, ночью - мороз.
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