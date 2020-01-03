У Карпатах загроза сходження лавин через відлигу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Закарпатській області зберігається помірна загроза лавин у зв’язку з відлигою. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
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"Попередження. Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), у зв’язку з відлигою, зберігається 2-3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що низька сніголавинна небезпека першого рівня зберігається впродовж 2 та 3 січня у горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.
Нагадаємо, у Карпатах почався сезон лавин.