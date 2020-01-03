В Карпатах угроза схождения лавин из-за оттепели
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Закарпатской области сохраняется умеренная угроза лавин в связи с оттепелью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
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"Предупреждение. Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), в связи с оттепелью, сохраняется 2-3 января на высокогорье восточной части Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Также указано, что низкая снеголавинная опасность первого уровня сохраняется в течение 2 и 3 января в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
Напомним, в Карпатах начался сезон лавин.