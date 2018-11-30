У Карпатах температура впала до 21 градуса морозу

"В останній день осені 2018 року на Рахівщину завітала справжня зима з тріскучими морозами, побивши температурний рекорд для 30 листопада на Закарпатті. За даними гідрологічної станції Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, в районі селища Ясіня Рахівського району температура станом на 6:00 ранку опустилася до рекордної позначки у -21,3 градуса Цельсія. В той же час, за даними супутників погоди в селі Кваси нашого району, температура повітря була 22 градуси нижче нуля", - йдеться у повідомлені.

У Рахівській міськраді додали, що за довгостроковими спостереженнями синоптиків, найхолоднішим цей день був у 1925 році – 21 градус морозу.

Додамо, Рахівський район розташований у найбільш високогірній частині українських Карпат.

Напередодні у Карпатах зафіксували 18 градусів морозу.

Нагадаємо, високогір’я Карпат вкрило метровим шаром снігу.