В Карпатах температура упала до 21 градуса мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня утром в Раховском районе Закарпатской области температура воздуха снизилась до 21 градуса мороза. Об этом сообщила пресс-служба Раховского городского совета, передает УНН.
"В последний день осени 2018 года в Раховский район пришла настоящая зима с трескучими морозами, побив температурный рекорд для 30 ноября на Закарпатье. По данным гидрологической станции бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, в районе поселка Ясиня Раховского района температура по состоянию на 6:00 утра опустилась до рекордной отметки в -21,3 градуса Цельсия. В то же время, по данным спутников погоды в селе Квасы нашего района, температура воздуха была 22 градуса ниже нуля", - говорится в сообщении.
В Раховской горсовете добавили, что по долгосрочным наблюдениям синоптиков, самым холодным этот день был в 1925 году - 21 градус мороза.
Добавим, Раховский район расположен в наиболее высокогорной части украинских Карпат.
Накануне в Карпатах зафиксировали 18 градусов мороза.
Напомним, высокогорья Карпат покрыло метровым слоем снега.