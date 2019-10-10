У Канаді перекинувся пасажирський автобус: госпіталізовано щонайменше 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Щонайменше 13 людей отримали поранення і були госпіталізовані в результаті аварії пасажирського автобуса в провінції Альберта, що у Канаді. Про це повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Інцидент стався в ніч з вівторка на середу на шосе недалеко від міста Банф, що знаходиться на території однойменного національного заповідника. Автобус з’їхав з дороги і перекинувся. За попередніми даними, причиною ДТП міг стати ожеледь.
У момент аварії в автобусі перебували 24 людини, 13 з них постраждали і були госпіталізовані. Їх життя поза небезпекою.
Нагадаємо, у ДТП з автобусом в центрі Мехіко постраждали 14 осіб.
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