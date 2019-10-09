У ДТП з автобусом в центрі Мехіко постраждали 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Щонайменше 14 людей постраждали у вівторок в зіткненні таксі з автобусом системи швидкісного транспорту в центрі Мехіко. Про це повідомила на своєму сайті газета Milenio, передає УНН.
ДТП сталося на проспекті Інсурхентес в районі Рома. За даними поліції, водій таксі порушив правила дорожнього руху і виїхав на виділену смугу для автобусів, що і призвело до зіткнення.
Зазначається, що водій був затриманий співробітниками поліції і доставлений в прокуратуру для дачі показань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік піде під суд за смертельну ДТП у Криму десятирічної давності
Нагадаємо, у ДТП під Миколаєвом загинули двоє осіб з керівництва поліції області.