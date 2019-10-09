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В ДТП с автобусом в центре Мехико пострадали 14 человек

Киев • УНН

 • 8950 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По меньшей мере 14 человек пострадали во вторник в столкновении такси с автобусом системы скоростного транспорта в центре Мехико. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает УНН.

В ДТП с автобусом в центре Мехико пострадали 14 человек

ДТП произошло на проспекте Инсурхентес в районе Рома. По данным полиции, водитель такси нарушил правила дорожного движения и выехал на выделенную полосу для автобусов, что и привело к столкновению.

Отмечается, что водитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в прокуратуру для дачи показаний.

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Напомним, в ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области.

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