В Канаде перевернулся пассажирский автобус: госпитализированы не менее 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 13 человек получили ранения и были госпитализированы в результате аварии пассажирского автобуса в провинции Альберта, что в Канаде. Об этом сообщил телеканал CTV, передает УНН.
Инцидент произошел в ночь со вторника на среду на шоссе недалеко от города Банф, что находится на территории одноименного национального заповедника. Автобус съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать гололед.
В момент аварии в автобусе находились 24 человека, 13 из них пострадали и были госпитализированы. Их жизни вне опасности.
Напомним, в ДТП с автобусом в центре Мехико пострадали 14 человек.
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