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У Канаді кількість інфікованих коронавірусом перевищила 45 тисяч

У Канаді кількість інфікованих коронавірусом перевищила 45 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом в Канаді за добу збільшилася на 1 466, до 45 354. Про це повідомив в суботу Мінохоронздоров'я країни, передає УНН.

Темпи зростання кількості інфікованих в країні сповільнилися, в п'ятницю їх було зафіксовано 1 778. Найбільша кількість інфікованих виявлена в провінціях Квебек (23 267), Онтаріо (13 995) і Альберта (4 233). Тест на наявність коронавірусу пройшли 684,2 тис. осіб, 16,4 тис. одужали.

Перший випадок зараження коронавірусом в Канаді був зафіксований в середині січня, до теперішнього часу 780 пацієнтів померли, понад 7,7 тис. осіб одужали. Випадки інфікування відзначені в 12 з 13 канадських регіонів.

9 квітня прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що, згідно з прогнозами уряду, пік пандемії прийде на кінець травня, а перша хвиля масових заражень завершиться в кінці літа.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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