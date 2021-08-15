У Канаді 20 вересня відбудуться позачергові вибори

Деталі

Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті. Його Ліберальна партія не досягла цього два роки тому і мусить покладатися на опозицію для прийняття законодавства.

Вибори відбуваються під час того, як Канада переживає нову хвилю випадків COVID-19, обумовлену дельта-варіантом коронавірусу. Трюдо назвав це "четвертою хвилею серед нещеплених людей".

Нагадаємо

У липні повідомлялось, що Канада відкриє свій кордон для усіх вакцинованих туристів вже у вересні.