У липні повідомлялось, що Канада відкриє свій кордон для усіх вакцинованих туристів вже у вересні.
У Канаді 20 вересня відбудуться позачергові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що позачергові вибори в країні відбудуться 20 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті. Його Ліберальна партія не досягла цього два роки тому і мусить покладатися на опозицію для прийняття законодавства.
Вибори відбуваються під час того, як Канада переживає нову хвилю випадків COVID-19, обумовлену дельта-варіантом коронавірусу. Трюдо назвав це "четвертою хвилею серед нещеплених людей".
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