На МКС зробили фото лісових пожеж у Каліфорнії

"Подяка всім пожежникам та працівникам служб надзвичайних ситуацій, які цілодобово працюють, намагаючись стримати ці пожежі. Мої думки та молитви з постраждалими", - написав Кріс Кессіді під фото з Каліфорнійськими пожежами, які зробив з космосу.

За даними "Голосу Америки", для ліквідації пожеж у Каліфорнії задіяні понад 12 тис. пожежників. Загальна кількість пожеж становить 560. Загинуло щонайменше 6 людей. Ще десятки тисяч були змушені покинути свої оселі на півночі Каліфорнії. Були зруйновані сотні будинків.

Влада штату звернулася до інших штатів, а також до Канади та Австралії за допомогою.

Нагадаємо, у лісових пожежах у Каліфорнії загинуло щонайменше шестеро людей.

Thanks to all of the fire fighters and emergency teams who are working around the clock trying to get these fires contained. Thoughts and prayers to all of the people in the impacted areas. #CaliforniaFires pic.twitter.com/XKx6Yak5bP

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 20, 2020