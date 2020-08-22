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На МКС сделали фото лесных пожаров в Калифорнии

Киев • УНН

 • 13079 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Американский астронавт Крис Кэссиди опубликовал фото Калифорнийских пожаров, которые сделаны из Международной космической станции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Twitter.

На МКС сделали фото лесных пожаров в Калифорнии

"Спасибо всем пожарным и работникам служб чрезвычайных ситуаций, которые круглосуточно работают, пытаясь сдержать эти пожары. Мои мысли и молитвы с пострадавшими", - написал Крис Кэссиди под фото с Калифорнийским пожарами, которые он сделал из космоса.

По данным "Голоса Америки", для ликвидации пожаров в Калифорнии задействованы более 12 тыс. пожарных. Общее количество пожаров составляет 560. Погибли по меньшей мере 6 человек. Еще десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома на севере Калифорнии. Были разрушены сотни домов.

Власти штата обратилась в другие штаты, а также в Канаду и Австралию за помощью.

Напомним, в лесных пожарах в Калифорнии погибли не менее шести человек.

Thanks to all of the fire fighters and emergency teams who are working around the clock trying to get these fires contained. Thoughts and prayers to all of the people in the impacted areas. #CaliforniaFires pic.twitter.com/XKx6Yak5bP

- Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 20, 2020

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