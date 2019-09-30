У Кабміні мають намір дозволити продаж землі іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Із концепції, підготовленої міністром економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофієм Миловановим, випливає, що реформа ринку землі передбачає дозвіл на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями за певних умов. Презентацію концепції оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олександр Дубінський, передає УНН.
Так, відповідно до концепції, проект закону “Про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, стосовно концентрації земель сільськогосподарського призначення” пропонує, що контроль за дотриманням обмежень щодо земель здійснюватиме Антимонопольний комітет України в порядку, визначеному урядом.
Також пропонується, що “Кабінет міністрів буде наділений повноваженнями забороняти набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих ближче, ніж 30 км до державного кордону України для юридичних осіб, чий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є іноземцем чи особою без громадянства”.
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Крім того, відповідно до концепції, проектом закону № 2178 “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” пропонується, що покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути:
- громадяни України;
- юридичні особи України;
- територіальні громади;
- держава.
Також пропонується наступне обмеження концентрації земель у власності: не більше 0,5% у межах країни та 15% у межах області.
Також пропонується внесення змін до закону України “Про санкції” для можливості РНБО обмежувати набуття земель особами, пов’язаними із державою-агресором РФ.
Відповідно до концепції, дата набуття чинності закону — 1 жовтня 2020 року.
Нардеп Дубінський також дав оцінку концепції: "Як буде влаштований ринок землі: концепція Милованова. Почав читати. По-моєму, зашквар".
Пізніше він додав, що його джерела стверджують, що "через злив цієї концепції в Мінекономіки істерика".
Відзначимо, що на початку вересня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці отримають доступ до ринку української землі після зняття мораторію.
Але пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії.