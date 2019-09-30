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У Кабміні мають намір дозволити продаж землі іноземцям

Київ • УНН

 • 23825 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Із концепції, підготовленої міністром економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофієм Миловановим, випливає, що реформа ринку землі передбачає дозвіл на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями за певних умов. Презентацію концепції оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олександр Дубінський, передає УНН.

У Кабміні мають намір дозволити продаж землі іноземцям

Так, відповідно до концепції, проект закону “Про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, стосовно концентрації земель сільськогосподарського призначення” пропонує, що контроль за дотриманням обмежень щодо земель здійснюватиме Антимонопольний комітет України в порядку, визначеному урядом.

Також пропонується, що “Кабінет міністрів буде наділений повноваженнями забороняти набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих ближче, ніж 30 км до державного кордону України для юридичних осіб, чий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є іноземцем чи особою без громадянства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов розповів про складові реформи ринку землі

Крім того, відповідно до концепції, проектом закону № 2178 “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” пропонується, що покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути:

- громадяни України;
- юридичні особи України;
- територіальні громади;
- держава.

Також пропонується наступне обмеження концентрації земель у власності: не більше 0,5% у межах країни та 15% у межах області.

Також пропонується внесення змін до закону України “Про санкції” для можливості РНБО обмежувати набуття земель особами, пов’язаними із державою-агресором РФ.

Відповідно до концепції, дата набуття чинності закону — 1 жовтня 2020 року.

Нардеп Дубінський також дав оцінку концепції: "Як буде влаштований ринок землі: концепція Милованова. Почав читати. По-моєму, зашквар".

Пізніше він додав, що його джерела стверджують, що "через злив цієї концепції в Мінекономіки істерика".

Відзначимо, що на початку вересня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземці отримають доступ до ринку української землі після зняття мораторію. 

Але пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії. 

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