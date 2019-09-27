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Милованов розповів про складові реформи ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов розповів про складові реформи ринку землі. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

Милованов розповів про складові реформи ринку землі

"В мене є конкретні функції, що ми робимо по цій реформі, бо дуже багато міфів. От умови реформи, вони полягають в наступному: перше - відміна мароторію на продаж землі, друге - зняття запобіжника по концентрації власності, реєстрація цін продажу землі публічно в реєстрі. І ви будете знати по скільки ваше керівництво громади й кому продає", - розповів Милованов.

Міністр нагадав, що насправді ця реформа забезпечить виведення обіг землі із тіні.

"Це комплексна реформа, яка буде йти більше року",- підкреслив він.

Милованов розкритикував ідею проведення референдуму щодо створення ринку землі, порівнявши таку ініціативу з розкуркуленням.

"Не дати людині розпоряджатися своєю землею це те саме, що відібрати у селянина землю. Це те саме, що більшовизм",- сказав Милованов.

"Не хочете продавати, прийміть на рівні громади - ставайте власниками. Ми за те, щоб українець став власником свого життя", - додав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов: Україна втрачає мільярд грн в умовах тіньового ринку землі

Нагадаємо, Милованов розповів у Раді, які реформи забезпечать економічне зростання.

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