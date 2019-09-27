Милованов розповів про складові реформи ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов розповів про складові реформи ринку землі. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"В мене є конкретні функції, що ми робимо по цій реформі, бо дуже багато міфів. От умови реформи, вони полягають в наступному: перше - відміна мароторію на продаж землі, друге - зняття запобіжника по концентрації власності, реєстрація цін продажу землі публічно в реєстрі. І ви будете знати по скільки ваше керівництво громади й кому продає", - розповів Милованов.
Міністр нагадав, що насправді ця реформа забезпечить виведення обіг землі із тіні.
"Це комплексна реформа, яка буде йти більше року",- підкреслив він.
Милованов розкритикував ідею проведення референдуму щодо створення ринку землі, порівнявши таку ініціативу з розкуркуленням.
"Не дати людині розпоряджатися своєю землею це те саме, що відібрати у селянина землю. Це те саме, що більшовизм",- сказав Милованов.
"Не хочете продавати, прийміть на рівні громади - ставайте власниками. Ми за те, щоб українець став власником свого життя", - додав міністр.
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Нагадаємо, Милованов розповів у Раді, які реформи забезпечать економічне зростання.