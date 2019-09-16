Милованов розповів у Раді, які реформи забезпечать економічне зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Реформи, пожвавлення міжнародної торгівлі й залучення інвестицій сприятимуть подальшому економічному зростанню. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час зустрічі із членами комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“Реформування ринку праці, залучення інвестицій в українську економіку, відкриття ринку землі, розвиток експорту та збільшення міжнародної торгівлі — ці ключові напрямки мають бути рушієм для подальшого економічного зростання. Водночас, ми повинні забезпечити постійний громадський контроль, маємо бути чесними та прозорими, щоб кожен українець розумів — ми працюємо для нього”, — зазначив Тимофій Милованов.
Як наголосили в прес-службі, під час зустрічі керівництва Мінекономрозвитку із членами профільного комітету парламенту сторони обговорили спільні цілі та напрямки роботи, а також законопроекти економічного блоку, що наразі знаходяться на розгляді Верховної Ради.
Нагадаємо, уряд має амбітний план реформування економіки, який повинен забезпечити швидке зростання протягом наступних п’ять років.