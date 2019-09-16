Милованов рассказал в Раде, реформы обеспечат экономический рост

“Реформирование рынка труда, привлечения инвестиций в украинскую экономику, открытие рынка земли, развитие экспорта и увеличение международной торговли — эти ключевые направления должны быть двигателем для дальнейшего экономического роста. В то же время, мы должны обеспечить постоянный общественный контроль, должны быть честными и прозрачными, чтобы каждый украинец понимал — мы работаем для него”, — отметил Тимофей Милованов.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи руководства Минэкономразвития с членами профильного комитета парламента стороны обсудили общие цели и направления работы, а также законопроекты экономического блока, в настоящее время находятся на рассмотрении Верховной Рады.

Напомним, правительство имеет амбициозный план реформирования экономики, который должен обеспечить быстрый рост в течение следующих пяти лет.