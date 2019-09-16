Милованов рассказал в Раде, реформы обеспечат экономический рост
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Реформы, оживление международной торговли и инвестиций будут способствовать дальнейшему экономическому росту. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время встречи с членами комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
“Реформирование рынка труда, привлечения инвестиций в украинскую экономику, открытие рынка земли, развитие экспорта и увеличение международной торговли — эти ключевые направления должны быть двигателем для дальнейшего экономического роста. В то же время, мы должны обеспечить постоянный общественный контроль, должны быть честными и прозрачными, чтобы каждый украинец понимал — мы работаем для него”, — отметил Тимофей Милованов.
Как отметили в пресс-службе, во время встречи руководства Минэкономразвития с членами профильного комитета парламента стороны обсудили общие цели и направления работы, а также законопроекты экономического блока, в настоящее время находятся на рассмотрении Верховной Рады.
Напомним, правительство имеет амбициозный план реформирования экономики, который должен обеспечить быстрый рост в течение следующих пяти лет.