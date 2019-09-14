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Гончарук розповів про амбітний план реформування економіки

Гончарук розповів про амбітний план реформування економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Уряд має амбітний план реформування економіки, який повинен забезпечити швидке зростання протягом наступних п’ять років. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час конференції YES у суботу, передає УНН з посиланням на пресслужбу форуму.

"Ми хочемо зрости за п’ять років на 40%, і так – я в це вірю. Для цього достатньо в наступному році зрости в районі 5%, і кожного наступного – в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити! Для цього потрібно зробити іноді непопулярні, але дуже важливі трансформаційні зміни", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд планує відкрити ринок землі, навести лад з монополіями (зокрема, в енергетиці та інфраструктурі), лібералізувати трудові стосунки, докласти зусиль до вирішення проблеми безробіття, демографічної проблеми та захисту довкілля. Відповідну програму реформ уряд має намір презентувати в парламенті вже за кілька тижнів.

"Україні, щоб стати багатою країною, потрібне економічне зростання – багато про це говорив і повторю це знову. Пов’язую економічне зростання з підвищенням рівня іноземних інвестицій, що абсолютно точно вимагає принципово іншого рівня довіри до України і, до речі, один до одного всередині країни. Для мене особисто, основним маркером повернення довіри буде, коли великий український бізнес розпочне інвестувати в Україну. Я хочу, щоб великий український бізнес почав повертати свої капітали та інвестувати в Україну – це дуже важливий сигнал і для іноземних інвесторів", - додав Гончарук.

Нагадаємо, Гончарук скоро представить ВР програму діяльності уряду, очікує багато дискусій.

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