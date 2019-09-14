Гончарук скоро представить ВР програму діяльності уряду, очікує багато дискусій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук збирається за пару тижнів представити у Верховній Раді України програму діяльності, яка викличе, на його думку, багато дискусій. Про це він заявив під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"За пару тижнів ми як новий уряд представимо нашу програму в парламенті для того, щоб вони її підтримали, за нею будемо працювати, там будуть цифри, плани, будуть деталі. Я думаю, що буде багато дискусій навколо того, що ми збираємося робити", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд представить програму своєї діяльності до 29 вересня.