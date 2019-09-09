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Уряд представить програму діяльності до кінця вересня

Уряд представить програму діяльності до кінця вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Уряд представить програму своєї діяльності до 29 вересня. Про це заявила представник КМУ у Верховній Раді України Ірина Верещук під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми маємо два пріоритетні напрямки роботи Кабінету міністрів. Це - програма уряду. До 29 вересня така програма буде розроблена і запрезентована", - заявила Верещук.

При цьому вона наголосила, що другим пріоритетним напрямом діяльності уряду наразі є підготовка проекту Державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня.

Українські Національні Новини

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