Уряд представить програму діяльності до кінця вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Уряд представить програму своєї діяльності до 29 вересня. Про це заявила представник КМУ у Верховній Раді України Ірина Верещук під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми маємо два пріоритетні напрямки роботи Кабінету міністрів. Це - програма уряду. До 29 вересня така програма буде розроблена і запрезентована", - заявила Верещук.
При цьому вона наголосила, що другим пріоритетним напрямом діяльності уряду наразі є підготовка проекту Державного бюджету на наступний рік.
Нагадаємо, проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня.