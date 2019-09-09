Правительство представит программу деятельности до конца сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство представит программу своей деятельности до 29 сентября. Об этом заявила представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук во время брифинга после Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы имеем два приоритетных направления работы Кабинета министров. Это - программа правительства. До 29 сентября такая программа будет разработана и презентована", - заявила Верещук.
При этом она отметила, что вторым приоритетным направлением деятельности правительства сейчас является подготовка проекта Государственного бюджета на следующий год.
Напомним, проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины не будет проходить в течение сентября.