Гончарук скоро представит ВР программу деятельности правительства, ожидает много дискуссий

"За пару недель мы как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали, по ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали. Я думаю, что будет много дискуссий вокруг того, что мы собираемся делать" , - сказал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство представит программу своей деятельности до 29 сентября.