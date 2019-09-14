Гончарук скоро представит ВР программу деятельности правительства, ожидает много дискуссий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук собирается за пару недель представить в Верховной Раде Украины программу деятельности, которая вызовет, по его мнению, много дискуссий. Об этом он заявил во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"За пару недель мы как новое правительство представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали, по ней будем работать, там будут цифры, планы, будут детали. Я думаю, что будет много дискуссий вокруг того, что мы собираемся делать" , - сказал Гончарук.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство представит программу своей деятельности до 29 сентября.