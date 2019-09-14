Гончарук рассказал об амбициозном плане реформирования экономики

"Мы хотим вырасти за пять лет на 40%, и да - я в это верю. Для этого достаточно в следующем году вырасти в районе 5%, и в каждый следующий - в районе 7%. Мы точно понимаем, как это сделать! Для этого нужно сделать иногда непопулярные, но очень важные трансформационные изменения", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство планирует открыть рынок земли, навести порядок с монополиями (в частности, в энергетике и инфраструктуре), либерализовать трудовые отношения, приложить усилия к решению проблемы безработицы, демографической проблемы и защиты окружающей среды. Соответствующую программу реформ правительство намерено представить в парламенте уже через несколько недель.

"Украине, чтобы стать богатой страной, нужен экономический рост - много об этом говорил и повторю это снова. Связываю экономический рост с повышением уровня иностранных инвестиций, однозначно требует принципиально иного уровня доверия к Украине и, кстати, друг к другу внутри страны. Для меня лично, основным маркером возвращения доверия будет, когда крупный украинский бизнес начнет инвестировать в Украину. Я хочу, чтобы крупный украинский бизнес начал возвращать свои капиталы и инвестировать в Украину - это очень важный сигнал и для иностранных инвесторов", - добавил Гончарук.

Напомним, Гончарук скоро представит ВР программу деятельности правительства, ожидает много дискуссий.