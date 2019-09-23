Милованов: Україна втрачає мільярд грн в умовах тіньового ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна втрачає близько мільярда гривень в умовах тіньового ринку землі. Про це повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу "Свобода слова", інформує УНН.
"Більше мільярда гривень ми втрачаєм, коли чиновник не вміє… коли не використовує землю в інтересах України", - сказав Милованов.
За його словами, лякати має не створення ринку землю, а стагнація нинішнього стану. "Ринок землі є сьогодні, але він тіньовий", - заявив міністр.
Він додав, що весь цей час земля використовувалась окремими людьми.
"Ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців". Раніше на цьому наголосив Тимофій Милованов під час брифінгу 20 вересня.
Милованов зазначив, що завдання влади - створити дійсно однакові умови для всіх громадян, забезпечити кожного рівним правом розпоряджатися своєю землею та мати за неї справедливу ціну.
“Я хочу наголосити - ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців”, - зазначив Тимофій Милованов.
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Милованов також підкреслив, що для запровадження земельної реформи важливо створити дієві механізми боротьби з “чорними грошима”, зокрема через ретельний моніторинг потенційних покупців, законності й чистоти їх грошей.
“Нам потрібно знати, хто є кінцевим власником та покупцем української землі, маємо зробити так, щоб гроші працювали на Україну. В разі виникнення сумнівів щодо прозорості продажу - ми будемо додатково перевіряти покупця та походження його грошей”, - зазначив міністр.
Нагадаємо, оприлюднено проект закону про ринок землі.