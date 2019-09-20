Милованов: ми не запускаємо ринок землі, а виводимо його з тіні

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців. На цьому наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств Тимофій Милованов під час брифінгу, передає УНН.