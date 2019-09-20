Милованов: ми не запускаємо ринок землі, а виводимо його з тіні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців. На цьому наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств Тимофій Милованов під час брифінгу, передає УНН.
Милованов зазначив, що завдання влади - створити дійсно однакові умови для всіх громадян, забезпечити кожного рівним правом розпоряджатися своєю землею та мати за неї справедливу ціну.
“Я хочу наголосити - ми не запускаємо обіг землі, адже він вже є. Ми хочемо вивести його з тіні, зробити його прозорим та забезпечити однакові правила гри для всіх українців”, - зазначив Тимофій Милованов.
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Милованов також підкреслив, що для запровадження земельної реформи важливо створити дієві механізми боротьби з “чорними грошима”, зокрема через ретельний моніторинг потенційних покупців, законності й чистоти їх грошей.
“Нам потрібно знати, хто є кінцевим власником та покупцем української землі, маємо зробити так, щоб гроші працювали на Україну. В разі виникнення сумнівів щодо прозорості продажу - ми будемо додатково перевіряти покупця та походження його грошей”, - зазначив міністр.
Нагадаємо, оприлюднено проект закону про ринок землі.