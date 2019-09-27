Милованов рассказал о составляющих реформы рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о составляющих реформы рынка земли. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.
“У меня есть конкретные функции, которые мы делаем по этой реформе, потому что очень много мифов. Вот условия реформы, они заключаются в следующем: первое — отмена маротория на продажу земли, второе — снятие предохранителя по концентрации собственности, регистрация цен продажи земли публично в реестре. И вы будете знать по чем ваше руководство общины и кому продает”, — рассказал Милованов.
Министр напомнил, что на самом деле эта реформа обеспечит вывод оборот земли из тени.
“Это комплексная реформа, которая будет идти больше года”, — подчеркнул он.
Милованов раскритиковал идею проведения референдума по созданию рынка земли, сравнив такую инициативу с раскулачиванием.
“Не дать человеку распоряжаться своей землей это то же, что отобрать у крестьянина землю. Это то же, что большевизм”, — сказал Милованов.
“Не хотите продавать, примите на уровне общины — становитесь владельцами. Мы за то, чтобы украинец стал владельцем своей жизни”, — добавил министр.
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Напомним, Милованов рассказал в Раде, реформы обеспечат экономический рост.