Зеленський: купувати землю зможуть тільки українці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Перше і основне – земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, продавати чи купувати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії", - сказав Зеленський.
За його словами, у громадян повинно з’явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою землю.
"Повноцінне - це володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у цьому році провести земельну реформу, яка, з його слів, дозволить створити ринок землі на 40 млн га вже наступного року.