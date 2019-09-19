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Зеленський: купувати землю зможуть тільки українці

Зеленський: купувати землю зможуть тільки українці

Київ • УНН

 • 17637 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Купувати землю в Україні зможуть тільки громадяни України та українські компанії. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Перше і основне – земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, продавати чи купувати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії", - сказав Зеленський.

За його словами, у громадян повинно з’явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою землю.

"Повноцінне - це володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у цьому році провести земельну реформу, яка, з його слів, дозволить створити ринок землі на 40 млн га вже наступного року.

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