Зеленский: покупать землю смогут только украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Первое и главное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, продавать или покупать землю смогут только украинские граждане и украинские компании", - сказал Зеленский.
По его словам, у граждан должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю.
"Полноценное - это владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в этом году провести земельную реформу, которая, по его словам, позволит создать рынок земли в 40 млн га в следующем году.