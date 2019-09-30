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В Кабмине намерены разрешить продажу земли иностранцам

Киев • УНН

 • 23825 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Из концепции, подготовленной министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, следует, что реформа рынка земли предусматривает разрешение на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцами при определенных условиях. Презентацию концепции обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Александр Дубинский, передает УНН.

В Кабмине намерены разрешить продажу земли иностранцам

Так, согласно концепции, проект закона "О внесении изменений в земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, относительно концентрации земель сельскохозяйственного назначения" предлагает, что контроль за соблюдением ограничений по землям будет осуществлять Антимонопольный комитет Украины в порядке, определенном правительством.

Также предлагается, что "Кабинет министров будет наделен полномочиями запрещать приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных ближе, чем 30 км к государственной границе Украины для юридических лиц, чей конечный бенефициарный владелец (контроллер) является иностранцем или лицом без гражданства".

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Кроме того, согласно концепции, проектом закона № 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предлагается, что покупателями земель сельскохозяйственного назначения могут быть:

- граждане Украины;
- юридические лица Украины;
- территориальные общины;
- государство.

Также предлагается следующее ограничение концентрации земель в собственности: не более 0,5% в пределах страны и 15% в пределах области.

Также предлагается внесение изменений в закон Украины "О санкциях" для возможности СНБО ограничивать приобретение земель лицами, связанными с государством-агрессором РФ.

Согласно концепции, дата вступления в силу закона - 1 октября 2020 года.

Нардеп Дубинский также дал оценку концепции: "Как будет устроен рынок земли: концепция Милованова. Начал читать. По-моему, зашквар".

Позже он добавил, что его источники утверждают, что "из-за слива этой концепции в Минэкономики истерика".

Отметим, что в начале сентября Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы получат доступ к рынку украинской земли после снятия моратория.

Но позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.

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