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У ISW пояснили, навіщо рф хоче захопити Вовчанськ у Харківській області

У ISW пояснили, навіщо рф хоче захопити Вовчанськ у Харківській області

Київ • УНН

 • 26954 перегляди

Російські війська намагаються ізолювати поле бою на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ у Харківській області, руйнуючи мости, щоб відрізати українські війська і лінії зв'язку в цьому районі.

Російські окупанти, судячи з усього, намагаються швидко ізолювати бойовий простір на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ -  напрямок наступу, який, на думку російських військ, може загрожувати українському угрупованню, що обороняється на Куп'янському напрямку. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW зазначає, що на геолокованих кадрах, опублікованих 11 травня, видно, як російський удар зруйнував міст Сіверсько-Донецької греблі в Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська).

На кадрах, опублікованих 11 травня, імовірно видно, як російські війська завдають удару по мосту через річку Вовчу, що з'єднує Тихе і Вовчанські Хутори (обидва на захід від Вовчанська).

"Російські сили, ймовірно, зруйнували мости, намагаючись ізолювати українські сили, що діють по обидва боки водного об'єкту, і завадити їм підтримувати українські сили, що захищаються від триваючих російських атак біля Вовчанська. Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв'язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що російські сили, найімовірніше, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти поселення або розширити фронт далі на схід уздовж міжнародного кордону між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

DeepState повідомляє, що на передовій рф окупувала Стрелечую, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку.

11 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на півночі Харківської області тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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