В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области
Киев • УНН
Российские войска пытаются изолировать поле боя к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск в Харьковской области, разрушая мосты, чтобы отрезать украинские войска и линии связи в этом районе.
Российские оккупанты, судя по всему, пытаются быстро изолировать боевое пространство к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск - направление наступления, которое, по мнению российских войск, может угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
ISW отмечает, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 11 мая, видно, как российский удар разрушил мост Северско-Донецкой плотины в Старом Салтове (к юго-западу от Волчанска).
На кадрах, опубликованных 11 мая, предположительно видно, как российские войска наносят удар по мосту через реку Волчью, соединяющую Тихое и Волчанские Хутора (оба к западу от Волчанска).
"Российские силы, вероятно, разрушили мосты, пытаясь изолировать украинские силы, действующие по обе стороны водного объекта, и помешать им поддерживать украинские силы, защищающиеся от продолжающихся российских атак возле Волчанска. Попытки россии уничтожить украинские наземные линии связи (GLOC) к юго-западу и востоку от Волчанска указывают на то, что российские силы, скорее всего, сосредоточатся на захвате Волчанска вместо того, чтобы пытаться обойти поселение или расширить фронт дальше на восток вдоль международной границы между россией и Украиной", - говориться в сообщении.
Дополнение
DeepState сообщает, что на передовой рф оккупировала Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.
11 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь территории области.
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