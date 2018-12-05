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У Грузії перед затриманням за українцями стежили - Семенченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Перед затриманням у Грузії за українцями, які приїхали в гості до побратимів, стежили. Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.

У Грузії перед затриманням за українцями стежили - Семенченко

"... хлопці були тут (у Грузії - ред.) як туристи. Щодня у них було безліч зустрічей із побратимами... я і моя дружина, а також хлопці за собою помічали стеження про що також повідомляли", - зазначив Семенченко.

Він ще раз наголосив, що затримані не брали участі у мітингах. 

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Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.

За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Пізніше суд взяв під арешт затриманих в Грузії українців.

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