У Грузії перед затриманням за українцями стежили - Семенченко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Перед затриманням у Грузії за українцями, які приїхали в гості до побратимів, стежили. Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко, передає УНН.
"... хлопці були тут (у Грузії - ред.) як туристи. Щодня у них було безліч зустрічей із побратимами... я і моя дружина, а також хлопці за собою помічали стеження про що також повідомляли", - зазначив Семенченко.
Він ще раз наголосив, що затримані не брали участі у мітингах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Назвали прізвища затриманих в Грузії українців
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.
За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.
Пізніше суд взяв під арешт затриманих в Грузії українців.