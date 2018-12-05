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В Грузии перед задержанием за украинцами следили - Семенченко

Киев • УНН

 • 8313 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Перед задержанием в Грузии за украинцами, которые приехали в гости к собратьям, следили. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко, передает УНН.

В Грузии перед задержанием за украинцами следили - Семенченко

"... ребята были здесь (в Грузии - ред.) как туристы. Ежедневно у них было множество встреч с собратьями ... я и моя жена, а также ребята за собой замечали слежку о чем также сообщали", - отметил Семенченко.

Он еще раз подчеркнул, что задержанные не принимали участия в митингах.

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Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

Позже суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев.

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