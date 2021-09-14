У Грузії опечатали кілька десятків об'єктів за недотримання ковід-вимог

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За його словами, порушення деяких об’єктів були серйозними, а у інших повторними, тому 35 з них довелося опечатати.

“З 10 серпня, коли був посилений контроль, було проведено понад 55 тисяч заходів. Крім інспекції праці, в цьому беруть участь Податкова служба, Національне агентства продовольства, місцеві муніципалітети, патрульна і кримінальна поліція. Ми щодня перевіряємо дотримання регуляцій по всій країні”, — повідомив Перадзе.

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Як повідомляють "Новости Грузия", через погіршення епідеміологічної ситуації і зростання кількості випадків інфікування в Грузії посилили контроль за проведенням масових застіль — весіль, поминок, ювілеїв.

Також заборонена робота клубів і ресторанів в нічний час. У разі порушення об’єкт штрафують на 10 тисяч ларі (близько 3 250 доларів), а якщо факт повториться, об’єкт закривають.

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