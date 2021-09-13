У Грузії відновив роботу громадський транспорт, зупинений раніше через COVID-19

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Відомо, що рішення про відновлення руху транспорту було прийнято міжвідомчою координаційною радою по боротьбі з коронавірусом при прем’єр-міністрі Грузії 7 вересня. З сьогоднішнього ранку пасажирів почали обслуговувати метро, мікроавтобуси та автобуси, а також канатні дороги. Проте правила проїзду залишилися колишніми.

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“Правила проїзду залишаються колишніми — пасажирів не будуть пускати до транспорту без масок, обов’язкове дотримання соціальної дистанції. Влада обіцяє суворо контролювати дотримання заходів безпеки”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо

Громадський транспорт припиняв працювати в Грузії вже чотири рази за час пандемії. Спочатку цей захід діяв з березня по травень 2020 року. Також довелося призупинити роботу метро, ​​автобусів і мікроавтобусів з листопада 2020 року по лютий поточного року, а потім і навесні — з 3 по 13 травня. На цей раз через різке погіршення ситуації з коронавірусом робота муніципального транспорту у великих містах була зупинена з 14 серпня.