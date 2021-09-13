В Грузии возобновил работу общественный транспорт, остановленный ранее из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. После месячного перерыва общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии — Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди возобновил работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Новости-Грузия”.
Детали
Известно, что решение о возобновлении движения транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии 7 сентября. С сегодняшнего утра пассажиров начали обслуживать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги. Однако правила проезда остались прежними.
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“Правила проезда остаются прежними — пассажиров не будут пускать в транспорт без масок, обязательное соблюдение социальной дистанции. Власти обещают строго контролировать соблюдение мер безопасности”, — говорится в сообщении.
Напомним
Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже четыре раза за время пандемии. Сначала это мероприятие действовало с марта по май 2020 года. Также пришлось приостановить работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 года по февраль текущего года, а затем и весной — с 3 по 13 мая. На этот раз из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа.