В Грузии опечатали несколько десятков объектов за несоблюдение ковид-требований
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Инспекция труда Грузии с 10 августа оштрафовали 60 учреждений за несоблюдение требований в период действия ковид-ограничений. Об этом заявил в эфире телеканала "Имеди" глава департамента Бека Перадзе, передает УНН.
Детали
По его словам, нарушение некоторых объектов были серьезными, а в других повторными, так 35 из них пришлось опечатать.
"С 10 августа, когда был усилен контроль, было проведено более 55 тыс. мероприятий. Кроме инспекции труда, в этом участвуют Налоговая служба, Национальное агентство продовольствия, местные муниципалитеты, патрульная и криминальная полиция. Мы ежедневно проверяем соблюдение регуляций по всей стране", - сообщил Перадзе.
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Как сообщают "Новости Грузия", из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и рост количества случаев инфицирования в Грузии усилили контроль за проведением массовых застолий - свадеб, поминок, юбилеев.
Также запрещена работа клубов и ресторанов в ночное время. В случае нарушения объект штрафуют на 10 тыс. лари (около 3250 долларов), а если факт повторится, объект закрывают.
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