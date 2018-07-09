У Грузії через негоду оголосили надзвичайну ситуацію

В даний час там в селі Чубері, де річка вийшла з берегів, знаходяться близько 150 рятувальників Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії. Рятувальники працюють безперервно, допомагаючи які опинилися в небезпеці жителям. У зоні стихії знаходиться також до 50 одиниць важкої техніки.



Нагадаємо, майже 90 людей загинули в Японії через зливи і викликані ними зсуви.

Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун "Прапірун", який в середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.

Через сильні зливи, 3 липня, в Румунії почалися повені, в результаті яких загинули три людини, понад 750 осіб були врятовані.