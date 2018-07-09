В Грузии из-за непогоды объявили чрезвычайную ситуацию

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60180 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107289 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128561 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135811 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171709 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154135 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141685 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130514 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113854 просмотра
Актуальное
В Грузии из-за непогоды объявили чрезвычайную ситуацию

В Грузии из-за непогоды объявили чрезвычайную ситуацию

Киев  •  УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который является Верховным главнокомандующим ВС Грузии, отдал приказ об использовании грузинских военных, в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в Местиа, западная Грузия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В настоящее время там в селе Чубери, где река вышла из берегов, находятся около 150 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Спасатели работают беспрерывно, помогая оказавшимся в опасности жителям. В зоне стихии находится также до 50 единиц тяжелой техники.

Напомним, почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней и вызванных ими оползней.

Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.

Из-за сильных ливней, 3 июля, в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.

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