У Греції через COVID-19 вирішили запровадити комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив з 24 жовтня нічний комендантський час та використання масок на вулиці як додаткові заходи щодо стримування поширення коронавірусу. Про це з посиланням на Keep Talking Greece передає УНН.
Звертаючись до громадяни, Міцоцакіс заявив, що пандемія перебуває в “агресивному піку” і зафіксувала “різке збільшення швидкості”.
Він попередив, що “найближчі місяці будуть важкими”, і “необхідні більш цілеспрямовані заходи”, щоб уникнути другого блокування країни.
За його словами, збільшення кількості щоденних випадків захворюваності за останні дні частково пов’язане зі “збільшенням кількості тестів” на коронавірус.
Як повідомляв УНН, Чехія зайняла друге місце в світі за рівнем смертності від СOVID-19. Чехія також стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої з 22 жовтня через пандемію тимчасово закриваються більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 41 млн. Кількість померлих — понад мільйон людей.