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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 88273 просмотра

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4 марта, 13:25 • 103902 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Греции из-за COVID-19 решили ввести комендантский час

В Греции из-за COVID-19 решили ввести комендантский час

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил с 24 октября ночной комендантский час и использование масок на улице как дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на Keep Talking Greece передает УНН.

Обращаясь к гражданам, Мицоцакис заявил, что пандемия находится в “агрессивном пике” и зафиксировала “резкое увеличение скорости”.

Он предупредил, что “ближайшие месяцы будут тяжелыми”, и “необходимы более целенаправленные меры”, чтобы избежать второй блокировки страны.

По его словам, увеличение количества ежедневных случаев заболеваемости за последние дни частично связано с “увеличением количества тестов” на коронавирус.

Как сообщал УНН, Чехия заняла второе место в мире по уровню смертности от СOVID-19. Чехия также стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой с 22 октября из-за пандемии временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 41 млн. Количество умерших — более миллиона человек.

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