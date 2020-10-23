В Греции из-за COVID-19 решили ввести комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил с 24 октября ночной комендантский час и использование масок на улице как дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на Keep Talking Greece передает УНН.
Обращаясь к гражданам, Мицоцакис заявил, что пандемия находится в “агрессивном пике” и зафиксировала “резкое увеличение скорости”.
Он предупредил, что “ближайшие месяцы будут тяжелыми”, и “необходимы более целенаправленные меры”, чтобы избежать второй блокировки страны.
По его словам, увеличение количества ежедневных случаев заболеваемости за последние дни частично связано с “увеличением количества тестов” на коронавирус.
Как сообщал УНН, Чехия заняла второе место в мире по уровню смертности от СOVID-19. Чехия также стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой с 22 октября из-за пандемии временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 41 млн. Количество умерших — более миллиона человек.