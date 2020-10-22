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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 41 млн

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 41 млн

Київ • УНН

 • 12061 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Станом на ранок четверга у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразились понад 41 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 41 118 064 осіб, з них одужало 28 037 653. Кількість померлих зросла до 1 129 710 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 330 484), Індія (7 651 107), Бразилія (5 273 954), Росія (1 438 219), а також Аргентина (1 037 325), Іспанія (1 005 295) та Франція (1 000 369).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (221 990), Бразилії (154 837), Індії (115 914) та Мексиці (87 415).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 927 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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