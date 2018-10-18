У горах Німеччини загинув турист з України – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У горах Німеччини загинув 25-річний турист з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на dr.de.
"У заповіднику Саксонська Швейцарія, Німеччина, у горах розбився 25-річний турист з України. Інцидент стався в неділю. Розпочато розслідування", - сказано у повідомлені.
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Нагадаємо, у суботу, 6 жовтня, о 14:05 до рахівських рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги одному з 15 туристів, котрі подорожують Карпатами. Однак о 14:40, лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.
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