Автобус з туристами у Швейцарії потрапив у ДТП, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні у Швейцарії, сталася ДТП за участю німецького автобусу, який перевозив переважно підлітків-туристів до Італії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За інформацією видання, ДТП сталася близько 8:00, на автодорозі неподалік від швейцарського міста Лугано. Автобус врізався у металевий стовп на узбіччі траси, в результаті чого 15 осіб отримали поранення, троє з них - у тяжкому стані.
Наразі причини аварії не відомі.
Нагадаємо, у провінції Ізмір на заході Туреччини перекинулася вантажівка з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули 19 осіб.