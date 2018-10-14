У Туреччині вантажівка з мігрантами впала у річку, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У провінції Ізмір на заході Туреччини перекинулася вантажівка з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули 19 осіб. Про це з посиланням на Анадолу передає УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі Мендерес. Вантажівка, що рухалась по трасі Айдин-Ізмір, впала в річку Дегірменчай.
Як повідомляє видання, за попередньою інформацією, загинули 19 осіб, у тому числі діти. 11 людей поранено.
На місце ДТП направлені карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, у Києві сталась смертельна ДТП: легковик, у якому перебували 5 осіб, влетів у стовп.