В Турции грузовик с мигрантами упал в реку, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 19 человек. Об этом со ссылкой на Анадолу передает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Грузовик, который двигался по трассе Стамбул-Измир, упала в реку Дегирменчай.
Как сообщает издание, по предварительной информации, погибли 19 человек, в том числе дети. 11 человек получили ранения.
На место ДТП направлены машины скорой помощи.
Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка, в которой находились 5 человек, влетела в столб.