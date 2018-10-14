В Турции грузовик с мигрантами упал в реку, есть погибшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Грузовик, который двигался по трассе Стамбул-Измир, упала в реку Дегирменчай.

Как сообщает издание, по предварительной информации, погибли 19 человек, в том числе дети. 11 человек получили ранения.

На место ДТП направлены машины скорой помощи.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка, в которой находились 5 человек, влетела в столб.