Автобус с туристами в Швейцарии попал в ДТП, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня в Швейцарии, произошло ДТП с участием немецкого автобуса, который перевозил преимущественно подростков-туристов в Италию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По информации издания, ДТП произошло около 8:00 на автодороге недалеко от швейцарского города Лугано. Автобус врезался в металлический столб на обочине трассы, в результате чего 15 человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.
Пока причины аварии не известны.
Напомним, в провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами , в результате чего погибли 19 человек.