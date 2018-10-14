Автобус с туристами в Швейцарии попал в ДТП, есть пострадавшие

По информации издания, ДТП произошло около 8:00 на автодороге недалеко от швейцарского города Лугано. Автобус врезался в металлический столб на обочине трассы, в результате чего 15 человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.

Пока причины аварии не известны.

Напомним, в провинции Измир на западе Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами , в результате чего погибли 19 человек.